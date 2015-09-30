شلبي: نتمنى متابعة المباريات بـ 16 كاميرا HD.. وساويرس يقدم مقترحا

طالب الإعلامي الرياضي مدحت شلبي بتصوير مباريات الدوري المصري من خلال 16 كاميرا HD متنوعة في الملعب كما يحدث في الدوريات العالمية، فيما لقي الاقتراح تجاوبا من المستثمر نجيب ساويرس.

شركة "برزنتيشن" راعية الاتحاد المصري لكرة القدم باعت حقوق البث لنجيب ساويرس حصريا داخل مصر والذى بدوره باع حقوق بث المباريات لقناتي TEN والحياة.

مدحت شلبي كان هو مقدم المؤتمر الصحفي للإعلان عن بيع حقوق بث مباريات الدوري المصري عن الموسم المقبل 2015/2016.

شلبي طالب بتحسين البث التليفزيوني لمباريات الدوريات المصري وتقنيات إذاعتها، وهو الأمر الذي عاد محمد نصر المخرج التليفزيوني للدوري وأكد عليه مرة أخرى.

المهندس نجيب ساويرس والحاصل على حق بيع بق مباريات الدوري استجاب لمطلب شلبي وعرض توريد الكاميرات اللازمة للتليفزيون المصري والحصول على دقائق إعلانية عبر شاشات التليفزيون في مقابلها.

كانت قناتي الحياة و”TEN” فازتا بحقوق بث مباريات الدوري المصري عبر شاشاتهما خلال الموسم الكروي المقبل 2015/2016.