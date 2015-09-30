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اليوم السابع ينشر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

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اليوم السابع ينشر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر اليوم السابع ينشر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر
ينشر اليوم السابع نتيجة تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة فى جامعة الأزهر للعام الدراسى 2015 /2016، وذلك من خلال الاسم ورقم الجلوس.

ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة على موقعنا الإلكترونى، وذلك من خلال الضغط على الأيقونة على يسار الموقع، ثم تسجيل بياناتهم، والاطلاع على الكلية التى تم ترشيحهم للقبول بها.

واعتمد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2105-2016، صباح اليوم الأربعاء، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23%.

فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا..
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