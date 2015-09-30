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بالصور.. بوتاجاز وأسطوانة غاز داخل فصل بمدرسة ابتدائى بالشرقية

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خطر يهدد حياة ما يقرب من 50 تلميذا بالصف الأول الابتدائى، بمدرسة النصر التجريبية بإدارة منيا القمح التعليمة بمحافظة الشرقية، لوضع التلاميذ فى غرفة الاقتصاد المنزلى بالمدرسة بجوار أسطوانة غاز وبوتاجاز وأدوات منزلية من بينها السكين، دون نقل تلك الأدوات من الفصل، لليوم الثالث، منذ بداية العام الدراسى، بعد قيام إدارة المدرسة بتقليص عدد الفصول بالصف الأول الابتدائى ومضاعفة عدد التلاميذ بها، لترتفع الكثافة داخل الفصل الواحد من 40 تلميذا بالفصل إلى 73 منذ بداية العام الدراسى الجديد، مما دفع أولياء الأمور إلى الدخول فى اعتصام داخل المدرسة، خوفا على حياة أطفالهم .

اليوم السابع -9 -2015

وكان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية التى تتابع تأمين المدارس، يفيد تجمهر واعتصام العشرات من أولياء أمور التلاميذ بمدرسة النصر التجريبية بمنيا القمح لليوم الثالث على التوالى، وتدخلت الشرطة فى اليوم الأول من العام الدراسى للسيطرة على الأوضاع، ولكنها لم تستطيع أن تقنع الأهالى بفض اعتصامهم .

اليوم السابع -9 -2015
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