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الحكومة تعلن وفاة 75 حاجا مصريا وإصابة 17 وفقدان 94 بحادث منى

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الحكومة تعلن وفاة 75 حاجا مصريا وإصابة 17 وفقدان 94 بحادث منى الحكومة تعلن وفاة 75 حاجا مصريا وإصابة 17 وفقدان 94 بحادث منى
أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء، يتابع الموقف الخاص بالحجاج المصريين، من خلال التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس البعثة المصرية الرسمية للحج والمتواجدة فى المملكة العربية ، والتى ينضم إليها اليوم الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المتابعة المستمرة تأتى فى إطار التعرف على الجهود التى تبذلها البعثة الرسمية، والبعثة الطبية المتواجدة هناك للحجاج المصريين، وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين وتيسير إجراءات عودتهم إلى ، وكذا متابعة عمليات التحرى عن المفقودين، وحصر أعداد الوفيات والتأكد من هوياتهم، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بهم.

وثمن مجلس الوزراء الجهود المقدرة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية فى التعاون الكامل مع البعثة المصرية لتيسير عملهم، كما أشار المجلس إلى أن الموقف الحالى للحجاج المصريين يشير إلى أن حادث التدافع بمنى قد أسفر حتى صباح اليوم عن وفاة 75 حالة وإصابة 17 حالة.

وأضاف البيان أن عدد المفقودين من الحجاج المصريين بلغ نحو 94 حالة، من بينهم 43 حالة من حجاج بعثة السياحة، و31 من حجاج بعثة التضامن، و14 من حجاج بعثة القرعة، و15 من الحجاج الفرادى.

كما تمت الإشارة إلى أن عدد الحجاج المصريين الذين أنهوا مناسك الحج ويتواجدون حالياً فى المدينة المنورة نحو 23500 حاج.

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http://www.youm7.com/story/2015/9/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%86%D9%89-/2366967#.Vgu5iMuqqko
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