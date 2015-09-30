وصول ثانى سفينة إلى ميناء السخنة لتحويل الغاز المسال إلى طبيعى

أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وصول ثانى سفينة عائمة إلى رصيف ميناء السخنة، لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعى، من أجل ضخ شحنات الغاز المسال المستورد فى الشبكة القومى للغازات بعد تحويله إلى الحالة الغازية.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، إن السفينة التابعة شركة بى دبليو جاس النرويجية- السنغافورية وصلت صباح اليوم لميناء السخنة، من أجل تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ضمن التعاقد المبرم مع وزارة البترول لمدة 5 سنوات، وذلك لسد احتياجات مصر من الغاز الطبيعى.