رئيس محكمة استئناف القاهرة: إنشاء 18 دائرة جديدة لسرعة الفصل فى القضايا

قال المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال كلمته التى ألقاها بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بأنه تقرر إنشاء 18 دائرة جديدة بالمحكمة موزعة على مواقع مختلفة لتلبية رغبات القضاة وتلبية حسن سير العمل تنفيذا لمبدأ سرعة الفصل فى القضايا.

وطالب أعضاء محكمة استئناف القاهرة سرعة تقديم اقتراحات بما يتعلق بتنظيم أيام وساعات انعقاد الجلسات بطريقة مغايرة مثل عقد الجلسات المدنية بداية من الساعة 9 صباحا ثم انعقاد الجلسات الجنائية ظهرا بذات القاعة وما قد يؤدى إلى زيادة عدد الدوائر.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لتوزيع العمل والدوائر على رؤساء الاستئناف .

وطالب المستشار أيمن عباس قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى عدد من القضايا سرعة الانتهاء منها فى وقت مناسب لأهميتها، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يصدر قريبا قانون لتعديل أحكام الطعن بالنقض فى الجنح و يعود الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة وفى هذه الحالة سيعدل جدول توزيع العمل و سيتم إخطار أعضاء الجمعية العمومية قبل التعديل لتلقى الرغبات، كما نعى شهيد القضاء المصرى المستشار هشام بركات النائب العام، والذى اغتالته أيدى الإرهاب حال توجهه لعمله.

واقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة فى ختام كلمته بإعادة مخاطبة المعنيين بالتوصيات التى تم إبداؤها فى الأعوام السابقة، ومنها الإسراع باتخاذ الإلزام نحو إنهاء التسويات المالية الخاصة بالزملاء وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وسرعة تأسيس المحاكم والاستراحات، علما بأنه يتم حاليا تجديد استراحة صبرى أبو علم، وتم الانتهاء من تجديد استراحة محمد فريد بالعام الماضى.

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