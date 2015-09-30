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بالصور.. أضرار الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة لكتائب القسام

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تفقد الفلسطينيون الأضرار التالية للغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس شمال قطاع وجنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات بمناطق متفرقة من قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فى الأرواح. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت أربع غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس شمال قطاع غزة وجنوب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الغارة الأولى استهدفت موقع عسقلان التابع لكتائب القسام غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والثانية استهدفت "كونتينر" فى محيط موقع الشرطة البحرية بمنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. أما الغارتان الأخريان فقد استهدفتا موقعى "أبو جراد" و"بدر" التابعين لكتائب القسام جنوب مدينة غزة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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