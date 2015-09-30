إسبانيا: وقف إطلاق النار بسوريا لن يتم بدون مشاركة روسيا والأسد

قال وزير الخارجية الإسبانية خوسيه جارثيا، إن بلاده التى تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترى أن وقف إطلاق النار فى سوريا أمر "عاجل" لعدم الاستمرار فى قتل الناس هناك.

ووفقًا لموقع لاانفورماسيون الإسبانى، فقد يرى مارجايو أن هناك ضرورة لمشاركة بشار الأسد وروسيا فى هذا القرار.

وقال مارجايو "هذا القرار عاجل من وجهة نظرنا حيث إن هناك ضرورة لسماح المساعدات الإنسانية إلى المشردين داخليًا فى سوريا والذى يتجاوز عددهم 8 ملايين".

وفى هذا السياق، أكد مارجايو أن "روسيا لاعب هام ويجب أن يشارك فى حل للنزاع القائم منذ أكثر من 4 سنوات ونصف وترك أكثر من 240 ألف قتيل، وآلاف اللاجئين والمشردين"، وأضاف "من الواضح أن الأسد لديه ما يقوله فى هذه المفاوضات خاصة على وقف إطلاق النار".



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