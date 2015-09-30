أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسبانيا: وقف إطلاق النار بسوريا لن يتم بدون مشاركة روسيا والأسد

Google+ Print
إسبانيا: وقف إطلاق النار بسوريا لن يتم بدون مشاركة روسيا والأسد إسبانيا: وقف إطلاق النار بسوريا لن يتم بدون مشاركة روسيا والأسد
قال وزير الخارجية الإسبانية خوسيه جارثيا، إن بلاده التى تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترى أن وقف إطلاق النار فى سوريا أمر "عاجل" لعدم الاستمرار فى قتل الناس هناك.

ووفقًا لموقع لاانفورماسيون الإسبانى، فقد يرى مارجايو أن هناك ضرورة لمشاركة بشار الأسد وروسيا فى هذا القرار.

وقال مارجايو "هذا القرار عاجل من وجهة نظرنا حيث إن هناك ضرورة لسماح المساعدات الإنسانية إلى المشردين داخليًا فى سوريا والذى يتجاوز عددهم 8 ملايين".

وفى هذا السياق، أكد مارجايو أن "روسيا لاعب هام ويجب أن يشارك فى حل للنزاع القائم منذ أكثر من 4 سنوات ونصف وترك أكثر من 240 ألف قتيل، وآلاف اللاجئين والمشردين"، وأضاف "من الواضح أن الأسد لديه ما يقوله فى هذه المفاوضات خاصة على وقف إطلاق النار".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365