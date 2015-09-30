إصابة طلبة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عدد من تلاميذ المدارس الفلسطينية فى الخليل اليوم الأربعاء، بالاختناق بعد استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والعشرات من الطلاب فى محيط مدرسة طارق بن زياد جنوبى المدينة.

وقالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز (أبوالريش) العسكرى أطلقوا الرصاص المطاطى وقنابل الغاز السام والقنابل الصوتية صوب طلبة المدارس المتوجهين إلى مدارسهم فى المنطقة الجنوبية من المدينة، فيما رد الطلاب بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه جنود الاحتلال.

وفى جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، قريتى مركة ودير أبوضعيف وبلدة يعبد فى المحافظة.. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت قريتى مركة ودير أبوضعيف وبلدة يعبد، كما شنت حملة تمشيط وتفتيش فيها، بعد أن سيرت آلياتها فى الشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت فى قرية مركة منزل الشهيد محمد نافع موسى، ومنزلى نجليه الأسيرين بكر وعلى، وفتشتهم وعبثت بمحتوياتهم. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطى خلال اشتباكات بالأقصى.



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