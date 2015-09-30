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موسكو تطلب من واشنطن سحب طائراتها من المجال الجوى لسورىا..وأمريكا ترفض

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موسكو تطلب من واشنطن سحب طائراتها من المجال الجوى لسورىا..وأمريكا ترفض موسكو تطلب من واشنطن سحب طائراتها من المجال الجوى لسورىا..وأمريكا ترفض
صرح مسئول أمريكى رفيع المستوى بأن روسيا طلبت من الولايات المتحدة سحب طائراتها من المجال الجوى السورى.

ونقلت وكالة أنباء " نوفوستى " الروسية اليوم الأربعاء عن قناة "فوكس ــ نيوز" الأميركية "أن المسئول الأميركى أخبر مراسلة القناة بأن الجانب الروسى طلب من الولايات المتحدة سحب طائراتها من المجال الجوى السورى فورا".فى نفس الوقت أعلن المسئول الأمريكى أن بلاده لا تنوى تغيير خطط عمليات سلاحها الجوى فى سوريا.
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