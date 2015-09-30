المقاتلات الروسية تبدأ قصف أهداف للمعارضة فى سوريا

أفاد ناشطون سوريون بأن المقاتلات الروسية بدأت، صباح اليوم الأربعاء، غاراتها فى سماء سوريا.

وأضاف الناشطون - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - أن القصف استهدف مواقع تحت سيطرة قوات المعارضة فى ريفى حمص وحماة.

وكان مجلس الاتحاد الروسى قد وافق بالإجماع فى جلسته صباح اليوم على طلب الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستخدام القوات الجوية الروسية خارج حدود البلاد.

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