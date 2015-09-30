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دراسة تحذر: الحشيش يضعف الذاكرة ويقلل القدرة على التعلم

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دراسة تحذر: الحشيش يضعف الذاكرة ويقلل القدرة على التعلم دراسة تحذر: الحشيش يضعف الذاكرة ويقلل القدرة على التعلم
أكدت دراسة، أن الحشيش يضعف الذاكرة ويقلل القدرة على التعلم، وأضافت الدراسة التى أجرتها الدكتورة مروة السيد أحمد الشمارقة، الباحث بقسم المخدرات والمنشطات والسموم بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، أنه خلال الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة تدخين سجائر البانجو بين المراهقين، حيث بدأ استخدام الحشيش ينتشر بين الإناث أيضًا بعد أن كان حكرًا على الذكور فقط.

وأضافت، أن تعاطى الحشيش لمدة طويلة يؤدى إلى الاعتماد الكلى على الإدمان، لما فيها من مواد تؤثر على الحالة النفسية والعصبية لمستخدمها وتؤدى إلى تغيرات فى مزاجه وسلوكه وقدرته الذهنية والحركية،
>حيث إن مخدر الحشيش والبانجو والماريجوانا تستخلص من القمم المزهرة والأوراق والمواد الراتينجية لنبات القنب الهندى، مشيرة إلى أن الدراسة ركزت على معرفة تأثير تعاطى مستخلص هذه النباتات على ضعف الذاكرة فى فئران التجارب.

وأكدت، أن نتائج الدراسة أظهرت أن تعاطى مستخلص القنب يؤدى إلى زيادة الوقت اللازم للتعلم، وقلة القدرة على استدعاء المعلومات، موضحة أنه عند معالجة حيوانات التجارب المدمنة بالمنشطات الذهنية المختلفة، استرجعت ذاكرتها وقدرتها على التعلم مرة أخرى، مما يشير إلى أن تعاطى مخدر الحشيش يرتبط بضعف الذاكرة ونقص الجلوكوز المتاح فى أنسجة المخ والتغيير على مستوى الناقلات العصبية.

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مصر 365