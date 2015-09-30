الحركة بركة.. العمل المكتبى والجلوس لفترات طويلة يعرضك للإصابة بأمراض القلب

نتائج مثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين لا يمارسون أى نشاط فى خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 12000 من البالغين الإسبانيين فى شيكاغو، ميامى، مدينة نيويورك وسان دييجو.

ووجد الباحثون أن الاشخاص الذين يقضون أكثر من 13 ساعة فى الجلوس، انخفض لديهم مستويات الكولسترول "الجيد" HDL بنسبة 6%، وارتفعت لديهم مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 19%، وارتفاع الدهون المرتبطة بتراكم الترسبات فى الشرايين، إضافة إلى ارتفاع 29 % لمقاومة الأنسولين، وغالبا ما تكون مقدمة لمرض السكر.

ومن المثير أن الباحثين كشفوا أن المستويات العالية من الخمول ترتبط بأمراض القلب وعوامل خطر الإصابة بمرض السكر حتى لو قام هؤلاء الناس بممارسة الرياضة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون فى وظائف مستقرة مثل العمل المكتبى، ويمارسون عاداتهم وهم جالسون كمشاهدة التليفزيون، وتناول الطعام أو ركوب سيارات لفترات طويلة، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وقال المؤلف الرئيسى كيبين تشى، أستاذ علم الأوبئة وصحة السكان فى كلية ألبرت أينشتاين للطب والنظام الصحى مونتيفيور فى مدينة نيويورك، إن الجهود المبذولة للحد من الوقت الذى يتم قضاءه فى السلوكيات المستقرة قد تلعب دوراً هاماً فى استراتيجيات الوقاية.. ونشرت الدراسة فى عدد سبتمبر فى دورية الدورة الدموية، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health day News".