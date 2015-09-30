أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الفريق أول صدقي صبحي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

Google+ Print
الفريق أول صدقي صبحي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول صدقي صبحي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول  صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور حالياً.

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بمجالات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى ضوء تنامى العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية ، كذلك الجهود والمواقف الأقليمية والدولية تجاه الحرب على الإرهاب ، وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة .

وأعرب الفريق أول  أوستن عن تقديره لمصر ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، بما تمثله من ثقل إستراتيجى فى المنطقة ، مؤكداً دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب وتطلعها نحو البناء والإستقرار والتنمية.

من جانبة أكد الفريق أول  صدقى صبحى إعتزازه بعمق العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية التى تمتد عبر عقود من التعاون المشترك فى العديد من المجالات ، وتفهمها الجيد لما تقوم به مصر لإرساء دعائم الأمن والسلم فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين .

حضر اللقاء الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر