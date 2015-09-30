الفريق أول صدقي صبحي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بمجالات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى ضوء تنامى العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية ، كذلك الجهود والمواقف الأقليمية والدولية تجاه الحرب على الإرهاب ، وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة .