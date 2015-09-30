الفريق أول صدقي صبحي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بمجالات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى ضوء تنامى العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية ، كذلك الجهود والمواقف الأقليمية والدولية تجاه الحرب على الإرهاب ، وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة .
وأعرب الفريق أول أوستن عن تقديره لمصر ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، بما تمثله من ثقل إستراتيجى فى المنطقة ، مؤكداً دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب وتطلعها نحو البناء والإستقرار والتنمية.
من جانبة أكد الفريق أول صدقى صبحى إعتزازه بعمق العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية التى تمتد عبر عقود من التعاون المشترك فى العديد من المجالات ، وتفهمها الجيد لما تقوم به مصر لإرساء دعائم الأمن والسلم فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين .
حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.