كيري: «أوباما» و«بوتين» اتفقا أن تكون سوريا دولة موحدة وعلمانية

وصف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اللقاء الذى تم بين الرئيسين الأمريكى “أوباما” والروسى “بوتين”، بأنه كان “صادق”، و”متحضر جدًا”، و”شهد مناقشة صريحة للغاية”.

وقال كيرى بحث الزعيمان عن وسائل للمضي قدمًا لأن الجميع يدرك أن سوريا على المحك، والعالم يبحث سريعًا عن أي حل، وهناك اتفاق على أنه يجب أن تكون سوريا دولة موحدة وعلمانية، وأن هناك حاجة إلى التصدي لتنظيم داعش.

كما أشار إلى أنه بصدد عقد اجتماعًا جديدًا مع نظيره وزير الخارجية الروسى “لافروف”، موضحًا إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على “بعض المبادئ الأساسية” بشأن سوريا، وأنهم يبحثون عن سبيل التوصل إلى نقطة للاتفاق حول العملية الانتقالية هناك، وكيفية إدارتها.