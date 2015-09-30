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إزالة 85 حالة تعد على أراضى وإشغالات فى بنى سويف وسوهاج

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إزالة 85 حالة تعد على أراضى وإشغالات فى بنى سويف وسوهاج إزالة 85 حالة تعد على أراضى وإشغالات فى بنى سويف وسوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الأربعاء بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية حملة إزالات، تمكنت خلالها من إزالة 65 حالة إشغالات وتعديات للباعة الجائلين.

شملت الإشغالات التى تم إزالتها 17مخالفة "إشغال طريق" 25 مخالفة تعد على الرصيف، و12 مخالفة "باعة جائلين"، و4 مخالفات "إزالة يافطة"، و7 مخالفات "إزالة تندة".

وفى سوهاج أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز طهطا وساقلتة وجرجا بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ناحية مركز طهطا، وإزالة عدد 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز ساقتلة، وعدد حالة واحدة إزالة فورية، بالإضافة إلى إزالة 3 عشش "غرز" و14 مطبا ترابيا وخرسانيا ناحية مركز جرجا .

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .
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