محافظ قنا يؤدى واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة بدشنا

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة المجند محمود السيد محمد الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة، ابن قرية أبومناع بحرى بمدينة دشنا، والذى استشهد أمس أثناء تأدية واجبه الوطنى إثر إطلاق نار على دورية الشرطة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأكد الهجان خلال زيارته لأسرة الشهيد أن جموع الشعب المصرى يساندون أجهزة الشرطة ورجالها ويقفون خلفهم فى مواجهة الإرهاب الغادر، مشيدا بدورهم العظيم فى أداء واجباتهم وتضحيتهم بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال الشرطة عن تأدية واجبهم الوطنى بل تزيدهم عزيمة وإصرارا .

وأصدر محافظ قنا تعليماته بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مؤكدا أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألو جهدا فى تكريم أسماء أبنائها الشهداء بالشكل اللائق تقديرا وإعزازاً لهم ولتضحيتهم من أجل الوطن.