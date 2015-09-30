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‏بالصور.. كلية الطب البيطرى ببنها تنظم احتفالا بطلاب الفرقة الأولى

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نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة بنها احتفالا بطلاب الفرقة الأولى بمشاركة رعاية الشباب واتحاد الطلاب وعدد من الأساتذة بالكلية.

وتنوعت فقرات الاحتفال بين الاستفتاح بآيات من القران الكريم والإنشاد الدينى والشعر والغناء من قبل طلاب الكلية لتعريفهم بالأنشطة الطلابية الموجودة داخل رعاية الشباب.

وتم تنظيم الاحتفال برعاية كل من عميد الكلية الدكتور محمد أبوسالم، والدكتور رجب محمود الشواربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعادل سالم حجازى مدير رعاية الشباب، وحماده مجاهد الأخصائى برعاية الشباب.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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