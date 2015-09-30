بن سليم: المنافسة والتغيير أساس الابتكار

أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، مركز دبي للسلع المتعددة، أن تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار في العالم وفق آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية للعام 2015 – 2016 هو خير دليل على جهود ورؤية قياداتنا الثمينة والتصميم على الدفع المستمر نحو الابتكار والتقدم لتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.

وقال ابن سليم: تماشياً مع روح مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن في مركز دبي للسلع المتعددة نحتضن التغيير ونؤمن بالازدهار، حيث نثق بأن المنافسة الدولية القوية تساهم في جعلنا مركزاً ديناميكياً كما إننا نتطلع قدماً لتعزيز روح المبادرة والابتكار لنساهم في المزيد من نمو الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات وجذب ألمع العقول والشركات الواعدة إلى المنطقة.

وأوضح أن السنوات المقبلة ستشهد تحسنا أكبر في مستوى تنافسية الإمارات على المؤشرات الدولية للابتكار.