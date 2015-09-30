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قوانين وتشريعات تعزز بيئة الأعمال

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قوانين وتشريعات تعزز بيئة الأعمال قوانين وتشريعات تعزز بيئة الأعمال

يؤكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورجل الأعمال، على أن محافظة دولة الإمارات على مكانتها ضمن المؤشرات العالمية تؤكد المكانة البارزة التي تحتلها الدولة اليوم، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بتطوير مستمر لبنيتها التحتية خاصة على صعيد الطرق المعبدة والمطارات القوية والموانئ العديدة التي تطبق أحدث النظم الإلكترونية مثل ميناء خليفة الذي يعد أول ميناء في المنطقة يعمل بشكل آلي، كما أن الإمارات أرست قوانين وتشريعات عادلة ومنصفة لسوق العمل، الأمر الذي وضعها في مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم، حيث حافظت الإمارات على الريادة العالمية بتبوئها المرتبة الأولى عالمياً لعامين متتالين في مؤشر «جودة الطرق» والثانية عالمياً في مؤشر «جودة المطارات والنقل الجوي» والثالثة عالمياً في مؤشر «جودة الموانئ والنقل البحري»، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية المتكاملة.

 

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