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الزرعوني: التزام بمسيرة التقدم والازدهار

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الزرعوني: التزام بمسيرة التقدم والازدهار الزرعوني: التزام بمسيرة التقدم والازدهار

تقدم الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى كل المناطق الحرة في دولة الإمارات، وقال: نغتنم الفرصة لنؤكد التزامنا بالإسهام في مسيرة التقدم والازدهار.

مكانة متميزة

وأضاف الزرعوني أن هذه الإنجازات المتوالية التي تحققها دولة الإمارات وآخرها حصولها على المركز الأول عالمياً، ضمن مؤشر تطوير المناطق التجارية (المناطق الحرة)، في تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016، الصادر عن دافوس، تؤكد المكانة المتميزة للإمارات بين مصاف الدول المتقدمة، وعلى دورها البارز في الاقتصاد العالمي.

محور استراتيجي

واختتم الزرعوني: «لا شك في أن هذا الإنجاز الجديد، الذي تضيفه دولة الإمارات إلى قائمة إنجازاتها يؤكد دورها كونها محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية، وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة، التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة، كما سينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة، واستضافة المزيد من الأحداث العالمية فيها، إضافة إلى تحفيز الحركة الاقتصادية فيها».

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