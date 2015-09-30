«طرق دبي» تطرح أرقاماً رباعية وخماسية مميزة

تطرح مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، خلال مزادها الإلكتروني الخامس والثلاثين، باقة مميزة من أرقام لوحات المركبات الرباعية والخماسية والبالغ عددها (400) رقم مميز من الفئات (I,J,K,L,M,N,O,P,Q,). وقد بدأ التسجيل في 29 من شهر سبتمبر ويستمر لمدة أسبوع على أن يبدأ المزاد في السادس من أكتوبر في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 3 أيام.

وتوقع سلطان عبدالله المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنّ المزاد الإلكتروني الخامس والثلاثين لأرقام المركبات سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الجمهور، خاصة أنه يضم تشكيلة واسعة من الأرقام المميّزة من الفئات المذكورة وهو ما ينتظره المتعاملون دائما من هيئة الطرق والمواصلات منذ بداية العام الجاري، وأن تنظيمه جاء نزولاً عند رغبتهم خاصة أنهم يهتمون بالمشاركة في المزادات الإلكترونية عن سواها، حيث تحقق لهم الحرية الكاملة في اختيار الأرقام المناسبة دون عناء وانتظار.

ولفت المرزوقي إلى أن نجاح هذه النوعية من المزادات في السابق أسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها إدارة ترخيص المركبات خلال خطتها السنوية المرسومة والرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور، بما يسعدهم ويحقق رضاهم ويلبي رغباتهم المختلفة.

وأشار إلى أن عملية المشاركة في المزاد تتم من خلال التسجيل عبر قنوات تواصل مختلفة؛ إما عبر موقع الهيئة www.rta.ae، أو التوجه إلى مراكز خدمة العملاء في دبي وطلب المساعدة من الموظفين بإتمام عملية التسجيل والمشاركة في المزاد، حيث يتطلب من المشاركين إيداع مبلغ 5 آلاف درهم كتأمين قبل البدء في المزاد سواء بالدفع ببطاقة الائتمان، أو تقديم شيك موجه إلى الهيئة أو الدفع نقداً، لافتاً إلى أن الإدارة تلتزم بإعادة مبلغ التأمين إلى المتعاملين بعد انتهاء المزاد وذلك كل حسب طريقة إيداعه للمبلغ.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.



>