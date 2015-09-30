اليوم.. عودة أول أفواج حجاج البر لميناء نويبع

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم، استعداداتها لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج، وقامت الهيئة بعقد اجتماع مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتنسيق إجراءات وأعمال وصول الحجاج للميناء، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء ووقف الإجازات والدعم بأعداد إضافية من العاملين لكل الجهات داخل الميناء.

كما تم الاتفاق على أن يقوم لنش الرباط بإحضار الكروت الخاصة بالجوازات من العبارة إلى إدارة الجوازات بالميناء، لسرعة عمل القوائم بمجرد تراكى العبارة على الرصيف.

على جانب آخر تقوم إدارة الميناء بالتعاون مع إدارة الشرطة للقيام بالدور التنظيمى داخل الميناء، حيث يتم توجيه الباصات بالاصطفاف أمام صالة الوصول استعدادا للتفتيش والكشف على الأمتعة من خلال لجنة تضم الجمارك والبحث الجنائى والمفرقعات، ليكون التفتيش مرة واحدة لكل الجهات لضمان سرعة إنهاء إجراءات الكشف والتفتيش .

وأوضح مدير التوكيل الملاحى لشركة الجسر العربى بأن العبارتين آيلة وبرنسيسة ستقومان بعمل رحلات مكوكية لنقل الحجاج من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع، حيث تقوم العبارة آيلة بعمل رحلتين يوميا بمعدل رحلة كل 12 ساعة لنقل 23 باصا بعدد 900 حاج تقريبا فى كل رحلة، كما تقوم العبارة برنسيسة بعمل ثلاث رحلات يوميا لنقل 10 باصات بعدد 450 حاجا تقريبا فى كل رحلة.

و قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال أولى أفواج حجاج البر من خلال استقبال العبارتين آيلة وبرنسيسة وعلى متنهما 2800 حاج و65 باص حج .

وأنه تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير سيارة إسعاف بجوار كل عبارة مجهزة بكافة الإسعافات الأولية، كما تقوم إدارة الحجر الصحى بالصعود للعبارة وأخذ عينات عشوائية للتأكد من خلو الركاب من الأمراض الوبائية.



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