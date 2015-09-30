المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستقبل 12500 نزيل خلال عام

أكد اللواء حسين رجب، رئيس المدينة الشبابية بشرم الشيخ، أن المدينة استقبلت خلال عام من إنشائها 12500 نزيل من بينهم أعضاء بحزب الدستور والمحامين والقضاة.

وأضاف رجب، خلال كلمة له بالمؤتمر الأول لشباب الصحفيين بشرم الشيخ، أن المدينة استقبلت أيضًا عددًا من النزلاء من أبناء الدول العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الضوابط والقواعد التى تحكم النزلاء بالمدينة.

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