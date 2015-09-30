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بالصور.. تجمهر أنصار مرشحى دائرة الخارجة اعتراضا على إزالة لافتات مرشحيهم

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تجمهر العشرات من أنصار مرشحى دائرة الخارجة الانتخابية بالوادى الجديد بميدان بنك ، أمام مقر ديوان عام المحافظة القديم، اعتراضًا على إزالة لافتات المرشحين التابعين لهم بعد أن قامت معدات الوحدات المحلية لرئاسة مركز ومدينة الخارجة بإزالة لافتاتهم بالقوة الجبرية وتدميرها وإلقائها على الأرض الأمر الذى أثار حفيظة المرشحين وأنصارهم ودخلوا فى مشادات واشتباكات لفظية مع موظفى مجلس المدينة، حيث انسحبت معدات مجلس المدينة أمام تجمهر المواطنين، وعلى الفور تدخلت قوات الشرطة لمنع الاشتباكات.

وقام عدد من المرشحين المتضررين بتحرير محاضر ضد رئاسة مركز ومدينة الخارجة لاتهامهم بالتعدى على لافتاتهم وتمزيقها دون إخطارهم بهذا الإجراء مسبقًا على الرغم من فتح باب الدعاية الانتخابية، حيث تم إلقاء دعاية المرشحين على الأرض.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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