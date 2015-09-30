اتحاد الكرة: حتى الأن.. 2000 مجند فقط سيحضرون مباراتي الأهلي والزمالك في الكونفدرالية

صرح حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية سيقامان بدون جمهور حتى هذه اللحظة بسبب عدم صدور أي قرار جديد.

الأهلي والزمالك أعلنا رغبتهما في خوض اللقاءين بحضور الجماهير في ظل رغبة الفريقين في تعويض الخسارة في لقاء الذهاب خارج الأرض.

وقال فريد في تصريحات إذاعية لإذاعة "90.90": "حتى الأن لم يصدر أي جديد بشأن مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، وعليه فإن المباراتين سيقامان بدون جمهور".

وأضاف "2000 مجند فقط هم من سيحضرون في كل مباراة من المباراتين لتشجيع الفريقين، ولكن لا قرار بالسماح للحضور الجماهيري حتى الأن".

كان الزمالك خسر ذهابا أمام النجم الساحلي في تونس بخمسة أهداف مقابل هدف ويحتاج للفوز بأربعة أهداف للتأهل، فيما خسر الأهلي ذهابا أمام أورلاندو بايرتس بهدف مقابل لا شيء ويحتاج للفوز بهدفين.