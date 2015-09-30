من المران - الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر؟

اهتم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بإشراك كل لاعبيه في مران الفريق الأحمر صباح اليوم الأربعاء، حتى غير المقيدين إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو بايرتس.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد، بعد الخسارة 1-0 في جنوب إفريقيا.

ويلعب الفريق الأحمر مباراة السوبر أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 15 أكتوبر في أبو ظبي.

وقسم فتحي اللاعبين إلى 3 فرق، حيث اهتم بتجربة ثنائي من كل خط.

فلعب سعد الدين سمير مع محمد نجيب في فريق، ورامي ربيعة مع أحمد حجازي في فريق آخر، وشريف عبد الفضيل وشريف حازم في فريق ثالث.

وهجوميا، لعب جون أنطوي مع إيفونا في الفريق الأول، ومحمد ناجي "جدو" وأحمد عبد الظاهر في فريق ثان، وعماد متعب مع عمرو جمال في فريق ثالث.

وكان المران يقوم علي بناء الهجمة بداية من محور الارتكاز وتوزيع الكرات علي الأجناب لجناحي اليمين واليسار.