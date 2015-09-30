أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من المران - الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر؟

Google+ Print
من المران - الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر؟ من المران - الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر؟

اهتم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بإشراك كل لاعبيه في مران الفريق الأحمر صباح اليوم الأربعاء، حتى غير المقيدين إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو بايرتس.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد، بعد الخسارة 1-0 في جنوب إفريقيا.

ويلعب الفريق الأحمر مباراة السوبر أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 15 أكتوبر في أبو ظبي.

وقسم فتحي اللاعبين إلى 3 فرق، حيث اهتم بتجربة ثنائي من كل خط.

فلعب سعد الدين سمير مع محمد نجيب في فريق، ورامي ربيعة مع أحمد حجازي في فريق آخر، وشريف عبد الفضيل وشريف حازم في فريق ثالث.

وهجوميا، لعب جون أنطوي مع إيفونا في الفريق الأول، ومحمد ناجي "جدو" وأحمد عبد الظاهر في فريق ثان، وعماد متعب مع عمرو جمال في فريق ثالث.

وكان المران يقوم علي بناء الهجمة بداية من محور الارتكاز وتوزيع الكرات علي الأجناب لجناحي اليمين واليسار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع