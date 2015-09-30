الأهلي: توصلنا لاتفاق مع جدو للانتقال إلى المقاولون

كشف جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي عن التوصل لاتفاق مع محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق للموافقة على عرض المقاولون العرب لضمه.

الأهلي قرر التخلي عن جدو وشريف عبد الفضيل، من أجل قيد الثنائي الجديد رامي ربيعة وأحمد حجازي.

واجتمع علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة أمس الثلاثاء باللاعبين، من أجل إقناعهما بالتخلي عن فكرة التمسك بالحصول على مستحقاتهما المادية عن الفترة المتبقية في عقودهما كاملة.

وقال جبر للصحفيين عقب مران اليوم الأربعاء: "المقاولون قدم عرضا لضم جدو، وأقنعنا اللاعب بالموافقة".

وتابع "نحن الآن في انتظار الاتفاق النهائي".