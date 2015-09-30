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مباشر - مؤتمر إعلان تفاصيل شراء الدوري

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مباشر - مؤتمر إعلان تفاصيل شراء الدوري مباشر - مؤتمر إعلان تفاصيل شراء الدوري

يتابع FilGoal.com مؤتمر الإعلان عن تفاصيل بيع حقوق بث مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويحضر المستثمر المصري نجيب ساويرس الذي اشترى حقوق بث الدوري.

شركة "برزنتيشن" راعية الاتحاد المصري لكرة القدم باعت حقوق البث لنجيب ساويرس حصريا داخل والذى بدوره باع حقوق بث المباريات لقناتي TEN والحياة.

ويقدم المؤتمر الإعلامي مدحت شلبي.

ويحضر هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر.

- مدحت شلبي: الدوري في الموسم المقبل سيكون على التليفزيون المصري وقناتي الحياة وTen.

- محمد كامل المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن: صناعة كرة القدم مربحة، وحررنا حقوق بث الدوري بعد عام من العمل في السوق الرياضي.

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