أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا.. فرقة “مترو المدينة” اللبنانية تقدم العرض الاستعراضى “مصر العشرينات”

Google+ Print
غدًا.. فرقة “مترو المدينة” اللبنانية تقدم العرض الاستعراضى “مصر العشرينات” غدًا.. فرقة “مترو المدينة” اللبنانية تقدم العرض الاستعراضى “مصر العشرينات”

 بالتعاون مع قنصلية لبنان العامة بالاسكندرية، يستعد الفريق اللبنانى ” مترو المدينة ” لتقديم العرض الغنائى الاستعراضى ” العشرينات”،وذلك فى الثامنة مساء غدا الخميس 1 اكتوبر على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

ويتضمن العرض اربعة لوحات استعراضية ساحرةعلى مدار الساعتين ،تتخللها فقرات غنائية تستلهم اشهر الاعمال الفنية التى قدمت فى هذه الفترة، ورسمت جزء من التاريخ الفنى الشعبى المصرى،ومنها. حسن يا خولى الجنينة ، ما اشربش الشاى ، خليه يتجوز يا بهية ،ويا مصطفى.

العرض يشارك فيه 9 فنانين ما بين عازفين ومغنيين وممثلين وعارضين،حيث يقوم باداء الادوار الرئيسية من الفريق ،الفنانين زياد الاحمدية ، ياسمينا فايد ، لينا سحاب ، روى ديب ، وسام دلاتى ، بهاء ضو ، زياد جعفر ، سماح ابى المنى ، رندا مخول ،وتحت اشراف المدير الفنى هشام جابر الذى بدأ بتقديم عرض مصر العشرينات ببيروت فى عام 2013 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر