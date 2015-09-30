غدًا.. فرقة “مترو المدينة” اللبنانية تقدم العرض الاستعراضى “مصر العشرينات”

بالتعاون مع قنصلية لبنان العامة بالاسكندرية، يستعد الفريق اللبنانى ” مترو المدينة ” لتقديم العرض الغنائى الاستعراضى ” مصر العشرينات”،وذلك فى الثامنة مساء غدا الخميس 1 اكتوبر على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

ويتضمن العرض اربعة لوحات استعراضية ساحرةعلى مدار الساعتين ،تتخللها فقرات غنائية تستلهم اشهر الاعمال الفنية التى قدمت فى هذه الفترة، ورسمت جزء من التاريخ الفنى الشعبى المصرى،ومنها. حسن يا خولى الجنينة ، ما اشربش الشاى ، خليه يتجوز يا بهية ،ويا مصطفى.

العرض يشارك فيه 9 فنانين ما بين عازفين ومغنيين وممثلين وعارضين،حيث يقوم باداء الادوار الرئيسية من الفريق ،الفنانين زياد الاحمدية ، ياسمينا فايد ، لينا سحاب ، روى ديب ، وسام دلاتى ، بهاء ضو ، زياد جعفر ، سماح ابى المنى ، رندا مخول ،وتحت اشراف المدير الفنى هشام جابر الذى بدأ بتقديم عرض مصر العشرينات ببيروت فى عام 2013 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً .