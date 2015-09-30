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توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس

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توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، فى أراضى المواطنين الفلسطينيين الزراعية، شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وقالت مصادر أن هذه الآليات العسكرية توغلت فى أراضى المواطنين الفلسطينيين الزراعية فى البلدة لمسافة تزيد على 150 مترا، انطلاقا من موقع "كيسوفيم" العسكرى شرقا.

وشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلى بأعمال تجريف فى الأراضى الزراعية الحدودية وسط إطلاق نار، وقنابل دخانية، وتحليق لطائرات استطلاع فى الأجواء.

وأشارت المصادر إلى أن المزارعين الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم، بسبب إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى تلك المنطقة.

من ناحية أخرى قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء فتح معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 860 شاحنة محملة بالبضائع ومواد البناء للقطاع.

وقال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى والمساعدات.

وأشار فتوح إلى أن من ضمن الشاحنات 142 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية، إضافة إلى ضخ كميات من المحروقات لمحطة توليد الكهرباء وللقطاع الخاص.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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