شرطة الاحتلال تزيل العلم الفلسطينى من منازل ومحال المواطنين فى شعفاط

أزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، أعلام فلسطين التى علقها مواطنون على منازلهم ومحالهم التجارية فى قرية شعفاط فى القدس المحتلة، تزامنا مع رفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة مساء اليوم، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقال شهود عيان أن مركبة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلى جابت قرية شعفاط، وأزالت كافة الأعلام الفلسطينية التى رفعها المواطنون، احتفالا برفعه اليوم بين أعلام الدول فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

كما هددت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين بتحرير مخالفة له، بسبب تصويره عملية إزالة الأعلام والتى وثقها الطاقم.

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