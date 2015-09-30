رئيس البرلمان الليبى يبحث مع "بان كى مون" تشكيل حكومة وفاق

التقى رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح مساء أمس "الثلاثاء" فى " نيويورك "بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على هامش حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ"70"، بحضور وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى ومندوب "ليبيا" الدائم فى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشى وثلاثة من أعضاء البرلمان الليبى، إذ تركزت المباحثات فى سبل إنجاح الحوار الليبى الذى تم التوقيع علية بالأحرف الأولى فى مدينة الصخيرات المغربية بين الفرقاء الليبيين .

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى حميد الصافى فى تصريحات صحفية من "نيويورك "، إن المستشار عقيلة صالح أكد على تمسك البرلمان الليبى بالحوار من أجل حقن دماء أبناء الشعب الليبى العظيم الذى أريقت دمائه الطاهرة على أيدى أنصار الإرهاب الذين لم يفرق بين جنس أو لون أو دين فلم ينجو منهم مسلم ولا مسيحى صغير أو كبير الكل فى نظرهم مستهدف حتى الإعلاميين والصحفيين والأطباء والنشطاء السياسيين .

وأضاف الصافى، أن رئيس البرلمان أكد على أن الشعب الليبى اختارهم فى انتخابات حرة برعاية أمميه وشهد العالم بنزهتها، ولذلك سنكون مع الحوار حتى آخر مراحله، وثمن صالح على جهود الأمم المتحدة والأمين العام بان كى مون، إذ قال "نشيد بتعاونكم وجهودكم المبذولة من أجل استقرار بلادنا ونأمل فى الوصول إلى اتفاق وإن كنا نتحفظ على بعض نقاط الحوار، مؤكدا لأمين الأمم المتحدة "بان كى مون" أن البرلمان وحدة من يملك منح الثقة من الحكومة أو حجبها ولقد تم ترشيح رئيس ونائب لحكومة الوفاق من قبل مجلسنا الموقر وابلغنها للسيد المبعوث الأممى فى بلادنا برناردينو "ليون ".

وأوضح المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، أن أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، قال أن البرلمان الليبى هو الجهة الشرعية الوحيدة فى "ليبيا "وان الحوار فرصة ذهبية لحقن الدماء ،فكفا ليبيا ما حل بها من دمار وخراب وما ذاقت من إرهاب وتطرف وعنف وقتل للأبرياء، وأضاف أن مصادقة مجلس النواب أمر مهم للغاية فى هذا التوقيت لان الوقت يمر سريعا وليس أمامنا سوى ثلاث أسابيع فقط ،ونحن كمجتمع دولى نعول عليكم كجهة شرعية منتخبه من الشعب الليبى الكثير والكثير فى الوصول إلى اتفاق سياسى وتشكيل حكومة وفاق حتى تستقر الأوضاع فى ليبيا .