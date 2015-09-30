بالصور.. اعتصام أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح للمطالبة بتخفيف كثافة الفصول

>دخل أولياء أمور تلاميذ مدرسة ناصر التجريبية للغات بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فى اعتصام مفتوح أمام مقر المدرسة، احتجاجا على ما وصفوه بالقرارات المتخبطة لإدارة المدرسة الحكومية، بعد أن قامت إدارة المدرسة بتقليص عدد الفصول بالصف الأول الابتدائى ومضاعفة عدد التلاميذ بها، لترتفع الكثافة داخل الفصل الواحد من 40 تلميذا بالفصل إلى 73 منذ بداية العام الدراسى الجديد.

وقالت مى هاشم وجيهان رضا ومحمد سامى من أولياء الأمور، إن هذا التكدس لا مثيل له فى أى مكان فى العالم، مطالبين وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل المشكلة.

وقالت إيمان محمود ونشوى صبحى، إنه إذا لم يتم حل المشكلة فإنهم سيصعدون اعتصامهم ويدخلون فى إضراب مفتوح عن الطعام حرصا على مستقبل أبنائهم.

وأشار محمود الجناينى وعدد من أولياء الأمور، إلى أنه لا يصح حل مشاكل المدرسة على حساب طلاب الصف الأول الابتدائى وهم الشريحة الأصغر سنا، فهذا الأمر غير مبرر على الإطلاق.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية سرعة حل أزمة أبنائهم والعمل على تخفيف كثافة الفصل.



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