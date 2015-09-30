وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة، على جانب آخر يشهد ميناء الأدبية استقبال السفينة بوكسيم لوكسمبورج وعلى متنها 2784 طن كيمياويات فينيل اسيتات قادمة من شرق آسيا .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بيرنسيلى وعلى متنها 28 ألف و500 طن ألومنيوم قادمة من قبرص والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 105 شاحنات و100 راكب كما يغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 987 راكب و71 سيارة و11 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 7 ركاب و7 شاحنات .

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 595 راكبا و5 سيارات والعبارة آيلة وعلى متنها وعلى متنها 233 راكبا و2 سيارة و2 باص جيت و2 شاحنة و16 باص مناسك .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 221 راكبا و3 سيارات و8 باص مناسك والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 302 راكب و13 سيارة والعبارة آيلة وعلى متنها وعلى متنها 885 راكبا و13 سيارة و1 باص جيت.