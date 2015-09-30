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بالصور.. مجلس مدينة الخارجة يزيل لافتات مرشحى الانتخابات

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بالصور.. مجلس مدينة الخارجة يزيل لافتات مرشحى الانتخابات بالصور.. مجلس مدينة الخارجة يزيل لافتات مرشحى الانتخابات
شهدت ميادين الخارجة بالوادى الجديد أحداثا ساخنة، واشتباكات ومشادات بين مرشحى دائرة الخارجة وعدد من موظفى رئاسة مركز الخارجة، بعد أن قامت سيارات الوحدة المحلية بإزالة لافتات المرشحين بالقوة الجبرية وتمزيقها بطريقة غيرلائقة، الأمر الذى أثار استياء المرشحين وتجمهروا أمام السيارات ومنعوا استكمال إزالة لافتاتهم بالقوة، مما تسبب فى تدخل قوات الشرطة للفصل بين الطرفين.

وقام عدد من المرشحين بتحرير محضر ضد محافظ الوادى الجديد ورئيس مركز ومدينة الخارجة بسبب إزالة تلك اللافتات دون مبرر.

وكان سباق الدعاية الانتخابية قد بدأ فى دائرتى الخارجة والداخلة وبات أنصار المرشحين حتى الساعات الأولى من الصباح وهم يقومون بتركيب اللافتات الدعائية لمرشحيهم.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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