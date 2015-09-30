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"الصحة العالمية" تنصح مصابى الإيدز بتناول العقاقير مضادة للفيروسات الارتجاعية

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"الصحة العالمية" تنصح مصابى الإيدز بتناول العقاقير مضادة للفيروسات الارتجاعية "الصحة العالمية" تنصح مصابى الإيدز بتناول العقاقير مضادة للفيروسات الارتجاعية
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه يتعين على جميع المرضى المصابين بالإيدز تناول العقاقير المضادة للفيروسات الارتجاعية بأسرع ما يمكن عقب تشخيص الحالة.

وقالت المنظمة إن ذلك يعنى ضرورة أن يتناول هذه العقاقير 37 مليون شخص على مستوى العالم.

وقالت المنظمة فى بيان يتضمن هذه النصائح الإرشادية إن التجارب الإكلينيكية الأخيرة أكدت أن تعاطى هذه الأدوية فى المراحل المبكرة أطالت أعمار المصابين بالإيدز وقللت من فرص انتقال الفيروس إلى الآخرين.

وقال البيان إنه يتعين أيضا وصف هذه العقاقير بصورة وقائية لجميع المعرضين لخطر الإصابة بشكل كبير وليس مجرد المثليين.

والفيروسات الارتجاعية هى تلك التى تحتفظ بإنزيم الناسخ العكسى والتى تتميز بقدرتها على اعادة نقل المادة الوراثية إلى الخلية فى مجال العلاج الجينى.

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