أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النظام الغذائى النباتى وحمية البحر الأبيض المتوسط تعزز صحة الأمعاء

Google+ Print
النظام الغذائى النباتى وحمية البحر الأبيض المتوسط تعزز صحة الأمعاء النظام الغذائى النباتى وحمية البحر الأبيض المتوسط تعزز صحة الأمعاء
تناول أطعمة غنية بالألياف يحميك من الإصابة بالكثير من الأمراض، حيث كشفت دراسة جديدة وجود صلة مباشرة بين كمية الأطعمة الغنية بالألياف المستهلكة وصحة الجهاز الهضمى.

وقال الباحثون إن "SCFAs" هى الأحماض الدهنية المعززة للصحة والموجودة فى حمية البحر المتوسط، والتى تعتمد على تناول الألياف تعمل على خفض خطر الإصابة بالالتهابات، ومرض السكر وأمراض القلب.

ويتم إنتاج "SCFAs" عند تخمر الألياف الناتجة عن المواد النباتية الغذائية فى القولون، وهى مصدر الطاقة الأساسية لخلايا القولون، مما يجعلها حيوية لصحة القولون، كما أن لديها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

وأوضح الباحثون أن "حمية البحر الأبيض المتوسط" غنية بالألياف والفواكه والخضراوات والبقوليات، مقارنة مع نظام غذائى "الأنجلوسكسونية" الذى يتضمن الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون الأنظمة الغذائية لحوالى 153 البالغين من جميع أنحاء إيطاليا، كما حللوا عينات البراز والبول، حيث إنها وسيلة لتقييم بكتيريا الأمعاء ومعدل التمثيل الغذائى.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية مثل حمية البحر المتوسط، ارتفعت لديهم كمية الميكروبات الجيدة فى الأمعاء وانخفض لديهم الشعور بالحموضة أو الانتفاخ، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون أى نظام غذائى آخر.

وأضاف الباحثون، عبر الدراسة المنشورة مؤخراً فى دورية "JET"، أن حمية البحر الأبيض المتوسط هى الأفضل للصحة.. وقد جاءت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى "Medical News Today".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365