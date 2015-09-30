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مياه الشرب في جامعة سوهاج نقية 100%

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مياه الشرب في جامعة سوهاج نقية 100% مياه الشرب في جامعة سوهاج نقية 100%

جامعة سوهاج

أكد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، أن مياه الشرب بالجامعة الجديدة صالحة للاستخدام ونقية بنسبة 100%، جاء ذلك خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية اليوم بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عباس عميد الكلية.

وقال نور الدين أن الجامعة تعاقدت مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على تنظيف وتطهير وتعقيم خطوط المياه والخزانات بالجامعة بواقع مرة كل ثلاثة أشهر.

وأضاف أن آخر تعقيم لشبكة المياه تم قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، عندما قامت الادارة الهندسية بالجامعة بأخذ عينة من المياه وتحليلها بمعامل كلية العلوم والزراعة والتي اسفرت عن النتيجة سالفة الذكر.

يذكر أن رئيس الجامعة قد تلقى شكاوى عديدة من الطلاب، بخصوص جودة مياه الشرب بالجامعة الجديدة وعدم استساغتها، الأمر الذي دعا الى دراسة اسباب المشكلة، والتوصل إلى حل لها عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

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