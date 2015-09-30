650 «ميكروباص» لنقل طلاب جامعة سوهاج

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة، انه تم تشكيل لجنة من المحافظة للتنسيق مع إدارة المواقف التي وافقت على تخصيص 3 خطوط سير لنقل الطلاب بين الجامعة القديمة والجديدة عن طريق 650 سيارة نقل ميكروباص .

و أضاف نور الدين أن إدارة المرور تقوم بلصق استيكرات إرشادية على هذه السيارات لتحديد اتجاه خط السير، موضحاً ان الخطوط التي تم الانفاق عليها موزعة على ثلاثة مناطق منها الجامعة القديمة، وموقف طما وطهطا، وموقف سوهاج القبلي .

وفي ذات السياق أشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يقوم به اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، في تقديم الدعم الأمني والمروري اللازم لنقل الطلاب للجامعة الجديدة، منها إنشاء نقطة أمنية لحفظ الأمن خارج حدود الجامعة، وتركيب 7 مطبات اصطناعية على طريق الجامعة الجديد للحد من السرعة والمحافظة على سلامة الطلاب في الذهاب والعودة .

يذكر أن رئيس الجامعة قام في وقت سابق بمخاطبة جميع الجهات الرسمية والأجهزة الرقابية بالمحافظة عندما أيدوا مجتمعين بإنتقال الطلاب إلى الجامعة الجديدة .