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94.54 % لـ"طب بنين" و95.62% للبنات و88% للهندسة بنين فى تنسيق الأزهر

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94.54 % لـ"طب بنين" و95.62% للبنات و88% للهندسة بنين فى تنسيق الأزهر 94.54 % لـ"طب بنين" و95.62% للبنات و88% للهندسة بنين فى تنسيق الأزهر
اعتمد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2105-2016، صباح اليوم الأربعاء، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23%.

فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

وبلغ إجمالى الناجحين فى الثانوية الأزهرية 61731 طالبا وطالبة، وإجمالى عدد المتقدمين بالدورين 57448 طالبا وطالبة، وإجمالى عدد الطلاب الذين لم يتقدموا 4283.

يذكر أن الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر العام الماضى كانت كلية الطب بنين 96.62% وكلية الطب بنات 97.46% وطب الأسنان بنين 95.92% وطب الأسنان بنات 97.15% وصيدلة بنين 94.54% وصيدلة بنات 96.54%.

فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 92.23% وكلية الهندسة بنات 94.85% وكلية التمريض 93.62% وكلية اللغات والترجمة تخصص ترجمة فورية تخصص علمى 91.15% وتخصص عام 78.89% وكلية الإعلام قسم علمى 87.38% وقسم أدبى 79.76%.

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