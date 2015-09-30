التعليم تحذر المعلمين من اتخاذ مجموعات التقوية ستارا للدروس الخصوصية

أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية لتفعيل المجموعات الدراسية للتقوية لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وفى إطار تفعيل القرار الوزارى رقم (4 لسنة 2013) بشأن المجموعات الدراسية للتقوية اعتبارًا من أول أكتوبر 2015.

وحددت الوزارة مجموعة من الإجراءات على رأسها عدم مخالفة القرار الوزارى المشار إليه فى رسوم المجموعات الدراسية للتقوية، والقيام بزيارات مفاجئة للمدارس للتأكد من توافقها مع القرار الوزارى سالف البيان من خلال لجان مشكلة من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه يتم اختيار المعلمين المتميزين للمشاركة فى تدريس المجموعات الدراسية للتقوية، وإثابتهم بحوافز مرضية لتشجيعهم على المشاركة وبذل أقصى جهد والتأكد من عدم قيام أى معلم باتخاذ مجموعات التقوية ستاراً للدروس الخصوصية داخل المدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا بد من قيام لجنة الإشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة بواجبها فى المتابعة والحفاظ على المدرسة وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب وتأمين مفاتيح الكهرباء وغلق باب المدرسة بعد انتهاء المجموعات الدراسية للتقوية.

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