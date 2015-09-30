القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار فى البحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم من القبض على 4 أشخاص من عائلة واحدة أثناء التنقيب عن الآثار بصحراوى البحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، اليوم، بلاغا من عامل زراعى ومقيم عزبة عبد القادر دائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور لمنزله.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تم ضبط كل من "ر.ح.ا" سباك، "ع.ر.ع" عامل زراعى، "ع.ح.ا" عامل، "م.ح.ت" عامل، جميعهم أسرة واحدة أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفة بمنزلهم ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 5ر1 متر تقريباً بعمق 4 أمتار وضبط بحوزتهم أدوات الحفر كمبروسر، (2) غاطس شفط مياه، كوريك رفع، كوريك حفر، خرطوم مياه قطر 2 بوصة ×20 مترا، عدد (2) جردل صاج، سلم خشبى، بعض الحبال، منشار خشبى، جنزير حديدى، عدد (2) شريط مقاس، وتحرر المحضر 6140/2015 إدارى المركز.

وفى حملة أمنية مكبرة أخرى تم ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 66 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1359 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيـادة، وتم ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بدمنهور وكفر الدوار بقصد الاتجار، كما تم ضبط سيارتين مسروقتين بحوش عيسى ودمنهور.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير، مدير المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط متعهد شحن مواد بترولية مدعمة بالسيارة قيادته رقم 48826/4569 نقل بمقطورة لمحطة وقود بناحية قرية السخنة مركز بدر لقيامه بالاشتراك والثانى بالتصرف فى كمية وقدرها (14000) لتر بنزين 80 وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته كمية (3500) لتر بنزين حال قيامه ببيعها للمدعو "محمد ا" تحرر المحضر 10132/2015 جنح مركز بدر .

كما تم ضبط صاحب مخزن تعبئة زيوت بدون ترخيص كائن بطريق دمنهور دسوق دائرة مركز دمنهور لحيازتة كمية (5) أطنان زيوت مخلفات شركات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة معالجتها وتعبئتها وتحرر المحضر 24372/2015 جنح مركز دمنهور.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة ملح الطعام كائن بقرية إفلاقة مركز دمنهور لقيامة بتعبئة كمية (5) أطنان ملح طعام مغشوش ومقلد لماركات "بونو، الخبير" وتحرر المحضر 24371/2015 جنح مركز دمنهور.

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