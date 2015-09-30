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محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول لصغار السن لـ5 سنوات و6 أشهر

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محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول لصغار السن لـ5 سنوات و6 أشهر محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول لصغار السن لـ5 سنوات و6 أشهر
أصدر الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، قراراً بقبول الأطفال "صغار السن" بالصف الأول الابتدائى بدءا من سن 5 سنوات و6 أشهر، على أن يتم تلقى الطلبات ابتداء من الخميس المقبل.

قالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المحافظ وافق على النزول بالسن القانونى لقبول التلاميذ بالصف الأول الابتدائى على مستوى المحافظة بالمدارس التى تقل فيها كثافة الفصل عن 48 تلميذاً بعد استيعاب التلاميذ الملزمين "من بلغوا 6 سنوات" على أن يتم استكمال كثافة الفصول من صغار السن بداية من سن 5 سنوات و6 أشهر، ويقدم ولى الأمر إقرار يتعهد بعدم نقل نجله من المدرسة طيلة سنوات الدراسة بها.

وأضافت سيتم قبول صغار السن بالمدارس حسب محل إقامتهم شريطة أن يمر على إقامته فيه ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن من حق ولى الأمر اختيار المدرسة التى سيلتحق بها نجله إن وجدت عدة مدارس فى نطاق سكنه.

وقال حسن أبو النضر، مدير عام التعليم الابتدائى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الأوراق المطلوبة للتقديم: شهادة ميلاد مميكنة وطلب التحاق مدون به الرغبات حسب الأولوية فى الترتيب وإقرار ولى الأمر بعدم التحويل من المدرسة طوال فترة الدراسة بالمرحلة الابتدائية معتمد ومختوم من جهة حكومية وإثبات محل الإقامة "إيصال كهرباء – إيصال مياه" من يناير 2015م "أو صورة بطاقة الرقم القومى" ويستكمل الملف بعد قبول التلميذ فى المدرسة المقبول بها.

وقال: ستتولى الإدارة التعليمية والمدرسة مسئولية الإعلان عن ذلك فى المدارس والمساجد والجمعيات والوحدات المحلية والعمد والمشايخ.

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مصر 365