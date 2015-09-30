محافظ جنوب سيناء يعلن الانتهاء من مشروع حماية وادى وتير من أخطار السيول

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات صحفية، إن القوات المسلحة المصرية قد أوفت بعهدها بشأن مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، وأوضح فودة أن الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة قد أنجزت المشروع العملاق، وهو حماية وادى وتير التابع لمدينة نويبع من أخطار السيول فى أقل من الوقت المحدد، موضحاً أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع فى تاريخ سيناء لحمايتها من أخطار السيول.

وقدم المحافظ الشكر للرئيس السيسى الذى أمر بتنفيذ مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة تتعدى 600 مليون جنيه، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة 300 مليون، كما قدم الشكر للقوات المسلحة متمثلة فى الشركة الوطنية للمقاولات ووزير الرى الدكتور حسام مغازى على تنفيذ المشروع فى وقت قياسى.

وأكد المحافظ، أنه سيتم افتتاح مشروعى حماية وادى وتير وطابا من أخطار السيول الجمعة القادمة بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية واللواء أشرف حامد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات وممثلين عن شركة المقولون العرب، وبحضور عدد من الإعلاميين من أجل تغطية هذا الحدث الضخم.

من جانبه أعلن المهندس حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية نجاح تجربة مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، مشيراً إلى أن السيول التى ضربت وتير تم تخزينها أمام السدود والبحيرات المنشأة بالمنطقة، ولم تسفر عن أى دمار مثلما كان يحدث فى السنوات السابقة، وقدم المغازى الشكر للرئيس السيسى الذى أصر على تنفيذ هذا المشروع العملاق فى أقل من عام من أجل استغلال مياه السيول والاستفادة منها.

وفى سياق متصل قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، إن هذا المشروع من أهم المشروعات التى نفذتها الشركة على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ تكلفته 255 مليون جنيه وتم إنجازه فى 6 شهور.

وأضاف أن الشركة كانت تنفق يوميا على هذا المشروع مليونا و200 ألف جنيه، حيث تمت الاستعانة بـ56 عامل دبش بجانب 240 عاملا لباقى الأغراض ولودر بمتوسط فعلى لليوم 84 وبلدوزر بمتوسط 47 لليوم وحفار بمتوسط 31 لليوم وشاكوش بمتوسط 15 لليوم، بالإضافة لعربة قلاب بتوسط 206 لليوم ومهزة بمتوسط 21 لليوم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة إلى أن مدة تنفذ المشروع كان المقرر لها 10 شهور بدأ العمل به فى 15 ديسمبر 2014، وتم الانتهاء منه فى يونيه الماضى، وأشار اللواء أشرف حامد إلى أن المشروع يحتوى على 3 بحيرات صناعية عملاقة بهدف استقبال مياه السيول وتخزينها لزيادة المخزون الجوفى المائى ويصل متوسط سعة التخزين الكلية إلى 6 ملايين م2 وهذه البحيرات هى بحيرتين بوادى الحيثى والثالثة تقع فى وادى الرغوة بالإضافة إلى إنشاء 9 سدود ركامية وقد تم الانتهاء الفعلى منها، موضحاً أن السيول الماضية التى سقطت على منطقة وادى وتير تم حجزها بالكامل وتم تخزين ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه داخل البحيرات الصناعية.