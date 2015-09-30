محافظ القليوبية: خطة لإزالة المبانى المخالفة.. ولاتهاون مع المخالفين

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، على استمرار حملات الإزالة لكل المبانى المخالفة والمقامة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا للقانون وحفاظا على الرقعة الزراعية وردعا للمخالفين، مضيفًا: أننا فى طريقنا لإزالتها كليا وتسويتها بالأرض وإعادة زراعتها من جديد، وذلك وفق خطة مدرجة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية ومديرية الزراعة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم، حيث أكد عبد الظاهر أنه تم شن عدة حملات مكبرة لإزالة كل التعديات الكائنة بقرية أبو زعبل بمدينة الخانكة، حيث استمرت الحملات على مدى يومين متتاليين استطاعت الحملة تنفيذ عدد 56 حالة فى اليوم الأول ( 27 حالة تعد على الأرض الزراعية مسلحات و 29 حالة بالطوب الأبيض) وفى اليوم التالى تم ازالة 62 حالة 12 مسلحات و 50 حالة بالطوب الأبيض.

وأكد عبد الظاهر على استمرار حملات الإزالة حتى إزالة كل طوبة مخالفة بمحافظة القليوبية حفاظا على ثروتنا القومية وحرصا على مستقبل أجيالنا القادمة، مضيفًا: لا تهاون مع المخالفين.