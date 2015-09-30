650 ميكروباص لنقل طلاب جامعة سوهاج للمقر الجديد.. والمياه نقية 100%

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة للتنسيق مع إدارة المواقف، التى وافقت على تخصيص 3 خطوط سير لنقل الطلاب بين الجامعة القديمة والجديدة عن طريق 650 سيارة ميكروباص.

وأضاف نور الدين أن إدارة المرور تقوم بلصق استيكرات إرشادية على هذه السيارات لتحديد اتجاه خط السير، موضحاً أن الخطوط التى تم الاتفاق عليها موزعة على ثلاثة مناطق منها الجامعة القديمة، وموقف طما وطهطا، وموقف سوهاج القبلى.

وفى ذات السياق، أشاد رئيس الجامعة بالدور الذى يقوم به اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج فى تقديم الدعم الأمنى والمرورى اللازم لنقل الطلاب للجامعة الجديدة، منها إنشاء نقطة امنية لحفظ الأمن خارج حدود الجامعة، وتركيب 7 مطبات اصطناعية على طريق الجامعة الجديد للحد من السرعة والمحافظة على سلامة الطلاب فى الذهاب والعودة.

يذكر أن رئيس الجامعة قام فى وقت سابق بمخاطبة جميع الجهات الرسمية والأجهزة الرقابية بالمحافظة، عندما أيدوا مجتمعين بانتقال الطلاب إلى الجامعة الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة، أن مياه الشرب بالجامعة الجديدة صالحة للاستخدام ونقية بنسبة 100%، جاء ذلك خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية اليوم بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عباس عميد الكلية.

وقال نور الدين إن الجامعة تعاقدت مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، على تنظيف وتطهير وتعقيم خطوط المياه والخزانات بالجامعة بواقع مرة كل ثلاثة أشهر، مضيفاً بأن آخر تعقيم لشبكة المياه تم قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، عندما قامت الإدارة الهندسية بالجامعة بأخذ عينة من المياه وتحليلها بمعامل كلية العلوم والزراعة والتى اسفرت عن النتيجة سالفة الذكر.

كان رئيس الجامعة قد تلقى شكاوى عديدة من الطلاب بخصوص جودة مياه الشرب بالجامعة الجديدة وعدم استساغتها، الأمر الذى دعا إلى دراسة أسباب المشكلة والتوصل إلى حل لها عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.