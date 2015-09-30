الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار

قال المهندس محمد الجوهرى مستشار محافظة الإسكندرية، إن المحافظة شكلت غرفة عمليات فى الثالثة من فجر اليوم لمتابعة أزمة غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار .

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إلى أنه جار شفط مياه الأمطار بواسطة سيارات الصرف الصحى .

كانت الإسكندرية قد شهدت هطولا مستمرا للأمطار الغزيرة منذ مساء أمس فى تغير مفاجئ للطقس، مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار على طريق كورنيش الإسكندرية وفى الطرق الرئيسية، مما تسبب فى شلل مرورى وسط استياء المواطنين.

>