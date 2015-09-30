تجمع أولياء أمور مدرسة بسوهاج اعتراضا على نقل أبنائهم لفترة مسائية

>شهدت قرية القرامطة شرق دائرة مركز شرطة ساقلته تجمع حوالى "50" شخصا من أولياء أمور تلاميذ مدرسة القرامطة شرق الابتدائية، أمام مقر المدرسة متضررين من عدم بناء المدرسة حتى الآن ونقل أبنائهم إلى المعهد الدينى الأزهرى بساقلته فترة مسائية.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان التجمع اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ونائب مأمور المركز وضباط وحدة مباحث المركز.

وأشارت التحريات إلى تجمع المذكورين أمام مقر المدرسة متضررين من عدم بناء المدرسة حتى الآن ونقل أبنائهم إلى المعهد الدينى الأزهرى بساقلته فترة مسائية.

وتمت إحاطة المحافظ فى حينه، وانتقل السكرتير العام للمحافظة والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم وتم الاجتماع بهم وإفهامهم بالبدء فى بناء المدرسة من شهر يناير القادم بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية وإقناعهم بتوجيه أبنائهم التلاميذ للمعهد الدينى بساقلته، وانصرف المذكورين عقب ذلك والحالة الأمنية هادئة.