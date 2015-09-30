بالصور.. ضبط طن لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع لإنتاج اللحوم بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أسامة فرحات، رئيس مباحث التموين بالدقهلية، بضبط عمرو ا ش - 33 سنة، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم، وذلك لحيازته 50 كجم لحوم مفرومة وعدد 970 كجم دهن حيوانى معبأة داخل شكائر بلاستيك بدون بيانات ومجهولة المصدر ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف الواضح عليها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لتقرير السيد مفتش الأغذية المرافق للحملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 67 لسنة 2006 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18849 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2015.



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